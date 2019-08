Colectivo Actrices Argentinas se fragmenta y crean nuevo grupo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Laura Novoa, Valeria Bertuccelli, Flor de la V, Gloria Carrá y otras artistas decidieron dejar el colectivo de Actrices Argentinas y crear su propio grupo de mujeres feministas: Las Bolten. El nombre hace referencia a la militante anarquista argentina Virginia Bolten (1870/1960).

"Nosotras somos otra grupa [sic] feminista, pero hay muchos caminos. En el momento de dar a luz algunas informaciones está bueno agruparse y alinear. Pero no pertenezco a Actrices Argentinas, pertenezco a otra rama. Y todo suma", dijo Laura Novoa a Ángel de Brito en CNN Radio.

La división que se dio en el colectivo de Actrices se debe a diferentes razones. Según dijo Novoa: " El feminismo es así, es una deconstrucción permanente. El feminismo es horizontal, no verticalista. Hay diferentes miradas del feminismo. Por suerte Actrices hizo un súper trabajo y en un momento nos unió y después vas deconstruyéndote, buscando tu camino. Todo va sumando (...) [La razón de la división...] no es como lo puede llegar a ver el patriarcado o eso que se dice; ´Se pelearon, ¡las minas son un quilombo!´".



Ante la pregunta de De Brito sobre qué las diferenciaban, Novoa dijo: "Tanto en lo de Flor [de la V], o lo de Valeria [Bertuccelli], Érica [Rivas] y lo de Natacha [Jaitt] tenemos otra visión". La actriz hizo referencia así a los problemas de malos tratos que tuvieron Rivas y Bertuccelli con Ricardo Darín; al caso de Flor de la V que fue criticada repetidas veces por Jorge Lanata hasta que lo denunció ante el Inadi; y a la reacción de Actrices con el caso de violación contra Natacha Jaitt.



Hace unos días, Flor de la V había dicho en su programa Flor de tarde: "Me fui hace bastante de Actrices Argentinas y nos fuimos un montón. Cuando sucedió lo de las marchas masivas nos unimos y empezó la colectiva donde nos juntamos todas las semanas . Ahí se debatían diferentes temas sobre feminismo y el aborto legal seguro y gratuito. En ese momento empezó a haber una ola de confesiones y nos conteníamos. Yo estaba viviendo una situación con Jorge Lanata y cuando se charló en asamblea, decidieron no mezclar los temas y que no se confundiera con el proyecto de ley (...). Después sucedió lo de [Thelma] Fardin, que es distinto, no tiene que ver con el aborto, ¿y cómo es? ¿se divide la sororidad?".