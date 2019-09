Claudio Caniggia rompió el silencio y habló sobre las acusaciones de Mariana Nannis

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Envuelto es un escándalo mediático en el que su expareja, Mariana Nannis, lo acusó de violento y de no reconocer sus adicciones, Claudio Caniggia apareció en el ciclo Infama y dio su versión de los hechos. "Nunca cometí violencia de género ni contra ella ni contra otra mujer", declaró.



Ante todo, el jugador de fútbol consideró que los temas entre adultos "se tienen que solucionar de otra manera", y luego agregó: "Esto me pareció excesivo, como lo llamé yo, es 'el terrorismo mediático' por parte de Mariana. La verdad es que no me gustó para nada porque me parece una carnicería. Yo no salí a hablar, entonces se da a lugar a que se digan infinidad de cosas".



Sobre su presente con Mariana, Caniggia explicó que no la ve hace cerca de un año y tres meses, y se detuvo en dos de las acusaciones que hizo ella: una sobre violencia de género y otra en la que aseguraba que el deportista tenía problemas de adicción.



Sobre la denuncia mediática de violencia física, Caniggia respondió: "Demostrémoslo en la Justicia, como debe ser, si hubo violencia de género, pero con evidencias, con pruebas. No va a haber ninguna prueba jamás, porque nunca cometí violencia de género contra ella ni contra otra mujer".



Por otro lado, sobre las denuncias de problemas con las drogas, reveló que se hizo una serie de análisis y que, si bien mañana se conocerán los resultados de manera pública, dieron bien y no se detectaron sustancias.



A la hora de hacer un balance sobre su matrimonio, consideró: "Hubo momentos buenos y momentos malos, pero como en toda relación hubo desgaste", y aclaró que su prioridad es tener una buena relación con sus hijos: "He hablado y les he explicado el tema". Caniggia consideró que estas acusaciones "dañan su imagen", y agregó que a su alrededor hay gente sana pero que "lo preocupante es la gente del entorno de ella".



Por último, y con respecto a la entrevista que Susana Giménez le hizo a Nannis, en donde ella hizo numerosas denuncias contra el jugador, Caniggia concluyó: "Me pareció bastante patético de parte de Susana y su producción que se permita que digan todas estas cosas sin evidencias".