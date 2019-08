Claudio Caniggia: "Me duele en el alma que un gran amor termine con un show grotesco"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Claudio Paul Caniggia volvió a expresarse a través de su cuenta de Twitter. Tras las polémicas declaraciones que Mariana Nannis hizo anoche en el living de Susana Giménez, el exfutbolista había escrito un tuit diciendo que la madre de sus tres hijos estaba "fuera de sus cabales", y la calificó de "insana", alegando que era necesaria una pericia psiquiátrica urgente. Y, horas más tarde, volvió a manifestarse a través de las redes con un extenso comunicado donde reafirma su versión de la necesidad de "tratar" a su exesposa y desmiente todo lo dicho.

"Este es un momento súper doloroso para mí y para hijos, y quiero suponer que para su madre tampoco debe ser grato esta clase de vergüenza y exposición que ella promueve", comenzó narrando el "Pájaro".

El exjugador de fútbol aseguró que para él es el fin de su relación con Nannis: "Me duele en el alma que un gran amor termine con este show grotesco del que no pienso formar parte". Luego hizo énfasis en que su rutina diaria no está plaga de excesos de drogas, como afirmó la mujer con quien compartió 30 años en pareja: "Mi vida ha sido siempre lo que es ahora. Absolutamente transparente. No tengo que ocultar ninguna conducta objetable", señaló.

Luego, Caniggia volvió a remarcar su postura, diciendo que atribuye la conducta de la madre de Alex, Charlotte y Axel a un desequilibrio emocional que requiere tratamiento. "Quizá por eso creo necesario que a través de ayuda profesional se trate de establecer qué le ha pasado, en qué curva emocional acaso haya perdido la estabilidad psíquica que hace que se comporte de esta manera tan dolorosa para sus hijos y para mí", expresó. Y agregó: "Quizá la pericia de quienes tienen el conocimiento necesario para estudiar la mente humana tengan la respuesta".

También, respecto a cómo afecta a su imagen las declaraciones de Nannis, aseguró que él está "tranquilo" porque todos los que compartieron tiempo con la pareja tienen conocimiento de la verdad del asunto: "Este es un razonamiento que fluye del más elemental sentido común, que por ello comparten las personas que me conocen y la conocen. Y esa es a la conclusión a la que llegan las personas que desde afuera asisten a este espectáculo patético".

Caniggia cerró su descargo diciendo: "Más allá de esto, yo seguiré siendo quien soy y haré lo que corresponda".