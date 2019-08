Claudio Caniggia dijo que Mariana Nannis necesita "una pericia psquiátrica"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Claudio Caniggia no dio notas a programas de tv en las últimas horas, pero sí recurrió a las redes sociales para referirse a las acusaciones que le hizo su exmujer, Mariana Nannis, en la tv argentina.

El exfutbolista, que dice estar separado de la madre de sus hijos hace más de un año y medio, pidió urugente que sometan a Mariana "a pericia psicquiátrica", ya que no está "en su sano juicio".

En pareja con Sofía Bonelli, el ex delantero está siendo asesorado legalmente por el Dr. Fernando Burlando e hizo ese pedido de ese estudio "por mis hijos y todas aquellas terceras partes que son hoy por hoy víctimas de una situación de insania. Si bien no es lo que quería hacer, creo que es mi deber. Mariana está fuera de sus cabales y esto no es de hoy ni de ayer, y es por eso que hemos llegado a lo que hemos llegado desde hace ya años".

Para cerrar su descargo antes que su ex saliera al aire en Susana Giménez, Claudio Paul finalizó su descargo con otro tuit: "Mariana está fuera de sus cabales y esto no es de hoy ni de ayer , y es por eso que hemos llegado a lo que hemos llegado desde hace ya años ".

