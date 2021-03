Claudia Villafañe furiosa en Polémica en el Bar: "Se les murió la gallina de huevos de oro"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La aparición de audios de los involucrados en los últimos días de Diego Maradona provocaron un revuelo que sacudió a la opinión pública y a la familia del exjugador argentino.



Este martes en Polémica en el bar, el abogado Mauricio D’Alessandro, encargado de la defensa de Matías Morla, tuvo palabras muy duras hacia Claudia Villafañe y su rol en la última etapa de vida del astro fallecido en noviembre.



Inesperadamente Villafañe, que hasta ahora se había mantenido en silencio sobre el tema, pidió salir al aire para responderle: “No puedo entender la caradurez de la gente que está hablando ahí, después de los audios que salieron y dejaron en evidencia todo lo que le estaban haciendo a Diego. Yo no hice nada que no estuviera avalado por los cinco hijos de Diego, por la familia, por las hermanas y por todos los que estaban. No me tomé ninguna atribución de ningún tipo, si no que le pregunten a Víctor Stinfale, que es la persona que estuvo ahí y no se movió en ningún momento, tampoco sé por qué”.



Cansada de la imagen que se promueve de ella en los medios, y a pesar de buscar siempre un perfil bajo, Claudia decidió refutar los dichos con detalles de su intimidad con su exmarido: "Si la gallina de los huevos de oro se les murió a todos ustedes, que están ahí defendiendo lo indefendible, me parece que están muy equivocados. Porque no hice nada de lo que no correspondía. Y tengo llamadas de Diego del día 21 de noviembre en mi celular. Para que vean que sí hablaba conmigo".



"Que no lo hagamos público, no contar todo lo que hacíamos cuando nos juntábamos en la casa de mis hijas, lo que sea, eso no quiere decir que no habláramos o que no hubiera un juicio de por medio. Sabíamos separar muy bien las cosas. Rocío lo sabe muy bien. Sabíamos dividir muy bien todo. No tengo que dar explicaciones a nadie".

"Diego estaba enojado en un expediente, pero después me veía, me abrazaba y bailaba conmigo", aseguró. "Lo que yo vivía con él quedaba en familia, ustedes no tenían por qué enterarse. A mí no me correspondía cuidarlo, pero yo estaba al lado de mis hijas y hacía lo que ellas necesitaban que hiciera, nada más. Sabíamos separar muy bien las cosas y Rocío lo sabe”.



Rocío Oliva, parte de la mesa del programa, confrontó a Claudia para que esta le diga por qué no la dejaron entrar al funeral. Y la respuesta dejó nuevos interrogantes: “Si Rocío tiene alguna duda de quién no la dejó a entrar que se lo pregunte a Stinfale. Fue él quien me vino a preguntar a mí y yo le dije que no tenía nada que ver, ni podía tomar ninguna decisión porque no me correspondía”.



Avanzada la charla, y cada vez más enojada, Villafañe apuntó al entorno del Diez: “Me costó mucho creer el destrato que tenían hacia él como persona, estaban con él, vivían de él. Eran los únicos que estaban cerca y en lo único que pensaban era en alejarlo de los que realmente lo querían. La gente sabe quién es cada uno, y con todo lo que está saliendo a la luz y lo que va a seguir saliendo la condena social la tienen. Por algo no aparecen en ningún lado ni dan la cara”.



Y en directa alusión a Matías Morla, la empresaria aclaró: “Yo todo lo que tenía que aclarar lo hice en la Justicia y con pruebas. Espero que ellos tengan todas las pruebas de las cosas de las que me acusan. Todavía estoy esperando que el doctor Morla presente la famosa auditoría en mi contra que nunca se hizo. Fue lo que él declaró en Estados Unidos. Ahí empezó todo el problema y esa auditoría no existe”.



Finalmente, y luego de contestar preguntas de Mariano Iúdica y del resto de la mesa, Villafañe cerró: “Las cosas están saliendo a la luz, que la Justicia se haga cargo y los culpables paguen lo que tengan que pagar. Creo que todo el pueblo está pidiendo lo mismo. Que vaya preso quien tenga que ir. Culpables tiene que haber, esto no pasó porque sí”.