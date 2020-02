Claudia García y su regreso a la televisión: "El propósito es estar cerca de la gente"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A menos de un año de la salida de Claudia García de la conducción de la edición central de Telemundo, la comunicadora regresa a la televisión, ahora en Canal 4, donde estará al frente de un magazine matutino. Según contó García a El País, hace unos meses que comenzaron las negociaciones y el mes próximo comenzarán a definir el equipo de trabajo.

—¿Cómo ha sido este año alejada de los medios, viviendo en Maldonado trabajando la tierra?



—Fue un año casi sabático. Fue un año productivo para terminar pendientes, darme el gusto de hacer un viaje, reencontrarme con amigos, planificar, pensar ideas, leer. Fue un año lindo. Disfruté mucho de mi casa y mi lugar, metí mucha mano en la tierra ayudando a mi Gonzalo, mi marido que se dedica a eso. También para probar qué funcionaba y qué no, porque tenemos un emprendimiento productivo y pudimos medir hasta dónde era viable. De no haber tenido ese sabático todavía estaría con eso en el aire. Ahora estoy contenta por plantearme el regreso a los medios y de esta manera que es intensa, porque estamos hablando de un programa diario en vivo con la apuesta que está haciendo Canal 4 para sumar horas en vivo a su programación. Y esa es la apuesta, estoy agradecida por la confianza y por lo bien que me han recibido.

Claudia García. Foto: Francisco Flores

—Era el canal en el que te faltaba estar.



—Sí, es verdad, completo el ciclo de los canales privados y públicos. Arranqué en Canal 5 con el noticiero, después Canal 10 donde estuve en Subrayado y después con El sentido del sexo, y tuve el gusto de trabajar con Neber Araujo en Agenda Confidencial del año 2000 y después en el noticiero central. El pendiente era el Cuatro. El propósito es estar cerca de la gente con temas de actualidad. Es un programa que saldrá en la mañana y recién estamos empezando a trabajar, a darle forma al programa y a completar el equipo de trabajo tanto en producción como en la puesta al aire. Eso se va construyendo a medida que empiezan los intercambios y nos vamos nutriendo de las ideas y de cómo generar un producto novedoso en lo que es un formato más que utilizado. Estamos halando de una franja horaria en la que lo que se pretende es acercar actualidad, entrevistas y estar allí un poco tratando de conectar con el público. Esa es la parte que me gusta y me parece necesaria, que tenga un costado social también. Por ahí vamos a estar, más cerca de la fecha tendré algo más para contar. Por ahora son las ganas de arrancar.

—¿Había muchas ganas de volver a la televisión?



—Estoy muy entusiasmada. Si me preguntabas cuál era la mejor forma de regresar, ésta es la mejor manera. Es una situación ideal.

Claudia García. Foto: Francisco Flores

—¿Cuándo iniciaron las conversaciones para que se sume al canal?



—Hace un tiempo. Ellos se pusieron en contacto conmigo, me preguntaron si me gustaría volver y ahí empezamos a intercambiar y a tomar forma el proyecto. Hace poco se concretó.

—En los últimos años de Telemundo, viajaba todos los días desde Maldonado a Montevideo, ¿piensa hacer lo mismo este año?



—La idea no es cambiar de domicilio porque soy feliz donde vivo. La idea es ir y venir y si es necesario porque el reloj biológico así me lo diga, me quedaré alguna noche en Montevideo, pero el propósito es ir y venir. Es un buen equilibrio, porque es un horario de poco tránsito, estoy entrando a la ciudad a las seis y media de la mañana. Así que va a ser amigable entrar a la ciudad. Tendré que cenar a las ocho y a las nueve estar en el sobre para madrugar.

Claudia García con su hashtag en #LosMpasVistos. Foto: Archivo

—¿Extrañó no estar en el año electoral?



—Hay una faceta profesional de uno que le hubiese gustado estar, porque es un momento importante donde se ponen en juego muchas cosas, pero soy una persona que trabaja mucho el tema de la aceptación. Desde un buen lugar miré la transmisión y uno compara con lo que uno hubiera dicho o hecho. Participar de esas transmisiones es lindo porque hay una gran actividad y es muy lindo. Pero me tocó estar del otro lado y lo disfruté.

Aldo Silva y Claudia García (Captura tv)

—¿Ha vuelto a ver Telemundo?



—A veces, haciendo zapping. Con franqueza no lo he visto mucho. Es una etapa cerrada ya. Soy resiliente, no hago duelos largos debido a las circunstancias de mi vida. Creo que es una virtud, me gusta ser así. Agradezco poder manejar mi vida desde un lado resolutivo. Uno no puede perpetuarse en el dolor o la frustración, porque eso termina siendo tóxico y no suma.