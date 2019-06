Claudia García: "El manejo de los despidos en los medios no es el mejor"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Claudia García visitó el programa Vamo arriba (Canal 4), donde dio una entrevista sobre su vida luego de la salida de Telemundo.

Hablo también de su pasaje por El sentido del sexo, que en 2002 implicó una verdadera revolución en la pantalla de Canal 10. "En su momento marcó una época", dijo la comunicadora

Consultado por Gastón "Rusito" González sobre cómo le parece que los medios manejan los despidos, dio una crítica respuesta.

"El manejo no es el mejor. El modo intespestivo. Debería haber existido una etapa previa en la que uno pudiera haber tenido la elección del manejo de la situación. Me hubiese gustado elegir cómo manejar mi imagen frente al público que hace tanto tiempo me seguía", aseguró la periodista.

"Las empresas tienen derecho a tomar decisiones. Pero si me preguntás, yo hubiese deseado otro trato. Está todo bien igual con el canal y con la dirección y la gerencia. La empatía fluye, pero digo lo que les dije a ellos", añadió.

Claudia García estuvo 15 años en el informativo central de Teledoce hasta que a fin de abril, las autoridades resolvieron su salida. La noticia le fue comunicada de un viernes para el lunes.