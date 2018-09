Claudia Fernández: "Me da miedo el Uruguay de hoy"

"Quiero un buen país para mis hijos. Uruguay es un país maravilloso, pero si todos estamos en el individualismo no va", aseguró Claudia Fernández. La actriz y conductora dio una extensa entrevista en Malos pensamientos (Azul FM).

La rubia habló de su infancia y de la separación de sus padres, algo que marcó su vida. Desde entonces vivió con su padre y sus abuelos. "Me costó, pero hoy perdoné", dijo en relación al vinculo con su madre.

Fernández habló de su carrera en Buenos Aires. También fue durísima con Miguel Ángel Cherutti, a quien denunció por acoso sexual. "Como yo otras chicas lo denunciaron pero no se tomó muy en serio porque éramos vedettes. Como que si trabajás con poca ropa, la denuncia tiene menos peso que si la hace una actriz", criticó.

Pero también fue muy dura sobre la realidad del país. "Me da miedo el Uruguay hoy. Y a veces pienso. Hago un esfuerzo para mandar (a mis hijos) a un colegio para que tengan herramientas que yo no tuve. ¿Pero para qué? ¿Para qué después no tengan trabajo? ¿Para que tengan que vivir con miedo? En este Uruguay que va para atrás. Lo peor que veo ahora es que vemos los defectos poniendo la bandera de la ideología. No me importa quién venga a hacer las cosas bien, pero que las haga alguien bien. Quiero un buen país para mis hijos".