Claudia Fernández: "Le perdonaría una infidelidad a mi marido"

Claudia Fernández fue entrevistada este viernes en un nuevo capítulo de La palabra (Canal 10), el programa de entrevistas conducido por Julio Ríos. Habló de sus orígenes en Punta de Rieles y la historia de su carrera ascendente en Uruguay y Argentina.

Consultada por Ríos sobre si le perdonaría una infidelidad a su esposo Leonel Delménico, no lo dudó: "Sí. Lo que yo tengo con èl es tan especial que una hipotética aventura no me cambia la vida. Está más allá de eso. No lo digo por mis hijos, aunque seamos él y yo, haría lo mismo. Es la persona con la que quiero envejecer. Es mi versión en masculino".

Fernández también habló de la relación con su cuerpo. "Me llevo bárbaro con el cuerpo. Lo cuido muchísimo. Hago ejercicio de lunes a viernes y como sano".

Se emocionó con el caso del asesinato de la niña riverense Valentina Walter. En aquel momento, Fernández escribió un duro tuit en el llamó a las autoridades a que entreguen a los asesinos "al pueblo".

"Yo no soy periodista. No lo dije como comunicadora. Lo escribí como mamá. Pensè en esa niña y en todo lo que vivió en la previa de lo que sucedió. Ella sola con esos monstruos, sabiendo que nadie la va a salvar...", dijo con la voz cortada.

En polìtica se ha declarado como simpatizante del Partido Nacional y en particular de Luis Lacalle Pou. Si bien ha recibido propuestas para sumarse a una militancia activa, las rechazó. "No lo haría. Yo quiero que la gente me quiera y a los políticos no los quiere nadie. Además soy muy sensible y no me gusta mentir. No creo que haga política nunca", dijo.

En el tramo final, habló del polémico cruce que tuvo con Gonzalo Cammarota quien hace 10 años la definió como una "stripper" por su performance en Dale con todo, donde se abría el tapado.

"Cuando Cammarota se pudo hablar bajísimo sobre mí, fui a la radio a cagarlo a trompadas. No bajó. Se quedó refugiado detrás del micrófono. En mi barrio, los hombres no hablan de las mujeres de esa manera tan baja y menos un fantasma que no me conoce", dijo.

Sin embargo, aclaró que hoy no actuaría de esa forma intempestiva. "Tenía otra edad. Hoy que pasaron muchos años elijo la paz. Si alguien habla mal de mí, le dijo "¡qué te mejores!, hasta luego".