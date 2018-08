Si claro, contate otro Marcelo

Les cuento chicos que en estos días que estuve de licencia me hice de una nueva amiga, Paola. Una regia que no mira televisión, ni siquiera los informativos. Como les decía, es tan regia ella que se enteró por la cuenta de Instagram de Agatha Ruiz de la Prada que se había muerto Manuela, la perrita del Pepe.

Los otros días me llamó para contarme que estaba ansiosa porque se había enterado que el Bailando por un sueño (no mira televisión, pero sigue todas las novedades de la farándula por TVShow) había cambiado el sistema de votación del jurado.

Si bien se trata de un tema menor, no fue hasta que me contó que Marcelo Tinelli no estaba enterado de ese cambio, que comencé a prestarle atención al asunto.

En seguida Tinelli escribió en Twitter que él no estaba enterado. Claro Marcelo, se hacen cambios, por más insustanciales que sean, en el programa que conducís y vos ni te habías enterado. Contate otro chiste, que ese estuvo bueno.

Eso a mí me dio una mezcla de sensaciones. Por un lado me pareció de un gran patetismo que se genere expectativa para un programa que, a esta altura y con la cantidad de participantes que estarán, va a terminar a mitad de marzo. Y lo más patético es que Tinelli salga a decir que él no se había enterado de nada. Claro.

Por otro lado me dio mucha gracia que se intente generar misterio con lo relacionado al programa. Como si lo necesitara.

Ya va a empezar, ya nos vamos a calentar porque va a ser lo mismo de siempre, y vamos a estar todos opinando que es mejor mirar otra cosa, aunque no cambiemos de canal.