Clarisa Abreu hizo su debut como cantante

La hermana de Sebastián Abreu atraviesa un gran momento profesional en Ecuador, donde se luce como modelo y en distintos programas de tv de Guayaquil.

Además, la ex GH se muestra como una figura versátil ya que hace unos días grabó su primer tema. Se trata de un cover como lo es "Algo tiene"y la morocha lo presentó de la siguiente manera en su cuenta de Youtube: "Les dejo mi primer y no ultimo tema del 2018! Si les gusta lo comparten y si no les gusta también!".

Escuchalo: