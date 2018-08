El circo de Luli no para de crecer

Más extraño que Donald Trump dibujando mal la bandera de Estados Unidos, más misterioso que saber quién le pegó y casi deja sordo al divino de Mariano Martínez, es el lío que ha creado Luciana Salazar sobre su expareja, Martín Redrado.

Bueno, lo cierto es que cuando una siente que ya nada de lo que diga o haga Luciana puede sorprender, ella se esfuerza por volver a conseguirlo. Es que por lo visto, la chica es complicada. Por lo visto tanto como sus relaciones sentimentales.

Primero fue la mediática maternidad a través de un vientre de alquiler, después vino toda la pelea con Redrado y la disputa por saber si el economista era el padre, o no, de Matilda. Si bien todo se fue resolviendo con el tiempo, cuando las aguas parecían estar en calma, volvió Luciana a demostrar que la capacidad de asombro no tiene límites.

Así lo dio a entender los otros días cuando dijo que Redrado le había hecho magia negra.

—Fabiola, esas son las famosas Fake news de las que habla Trump, me dijo mi amiga Irene.



—Fijate vos y decime si es verdad entonces amiga, le respondí.

Dicho y hecho, Luciana escribió en sus redes sociales que había encontrado indicios de magia negra en la casa de Redrado, y dijo que tenía pruebas y todo grabado.

—¿Y qué andaba haciendo la Luciana en la casa de su ex?, le pregunté a mi amiga que es más ducha que yo en internet.



—Mirá, de eso no dice nada, pero la rubia quedó como loca cuando se enteró que había un vaso en la heladera del economista con su nombre, me dijo.

Por hoy la noticia quedó en eso. Pero con total seguridad ya les voy adelantando que esta telenovela no agotó sus últimos capítulos. Ya aparecerá ella con alguna otra novedad que nos hará escribir algo más sobre su hija, su reality show o esta magia negra que hizo Redrado para intentar olvidarse de esta rubia debilidad llamada Luciana.