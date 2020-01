Cinthia Fernández sufre por su ex, que la pasa bien en Punta del Este

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

"Él no está haciendo nada malo pero me duele igual. Me acordaba del año nuevo que pasamos todos juntos", dijo Cinthia Fernández, sin poder evitar las lágrimas, en su regreso como panelista de Los ángeles de la mañana. La bailarina se sorprendió cuando vio imágenes de su ex, Martín Baclini, divirtiéndose en Punta del Este junto a un grupo de amigos y con una rubia a upa, y se puso nostálgica.

"Lo extraño. No dejo de amar del un día para otro. No quiero ser la llorona de siempre pero es real. Me pasa esto y soy así", se justificó la panelista de Los ángeles de la mañana (Eltrece de Buenos Aires). "Tengo que aceptarlo. Sabía que me iba a pasar. Me cuesta soltarlo, obvio", dijo luego.

Baclini fue a recibir el año nuevo a la costa uruguaya y no se escondió cuando lo vieron con un grupo de mujeres y también con otros amigos. "Justo ese día tuvimos una charla telefónica, y me dijo cosas muy lindas. Yo le hice un video que me costó horas. Y después enterarme de esto...", señaló, desanimada.

Para calmar los ánimos, otra panelista, Majo Martino, contó qué sucedió entre Baclini y la rubia: "Los que estaban alrededor le decían: por qué le haces esto a Cinthia. Y empezaron a corear el nombre de Cinthia".

"Hablé y me dijo que no pasó nada. Le pedí que me dijera la verdad y me dice que no pasa nada. Habíamos hablado horas antes. Sé que iba a pasar esto pero me duele. No lo puedo evitar", agregó, y no paró de llorar hasta la nota siguiente.

Desde la cuenta de Twitter de LAM, compartieron un video grabado durante el corte, en el que se veía cómo las "angelitas" intentaban consolar a Fernández, que continuaba llorando tras su descargo.