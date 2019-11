A cinco días de casarse, Pampita lució hecha un fuego en el Bailando

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Carolina Ardohain es una de las mujeres más lindas y deseadas de Argentina. Dueña de una figura perfecta, impacta en cada una de las galas del Bailando. Como muestra, basta repasar el look que eligió en el gala del lunes, cuando mostró muy sexy con un vestido de tajos extremos que dejan poco lugar a la imaginación.

Se trata de un vestido rojo compuesto por un top con un solo hombro que deja parte de su figura hasta la cintura al descubierto y una falda recta muy ajustada que lleva un recorte en uno de los laterales que evidenciaba que Pampita no llevaba ropa interior. Completa el modelito un tajo extremo. De esta manera, la futura esposa de Roberto García Moritán dejó a todos boquiabertos con su look.

Pero el modelo que eligió Pampita no fue la única noticia en gala primera gala de la semana. Ante la consulta de Marcelo Tinelli sobre si se había casado en secreto por civil, el último viernes, la modelo lo negó.

Muy sonriente, Pampita dijo que en realidad no fue a contraer matrimonio con su pareja: fue a registrar las huellas digitales. Para corroborar esa historia, Tinelli le dio la palabra a Ángel de Brito para confirmar si eso era así, y el periodista comentó: "Fue con los testigos al Registro civil, pero dice que no se casó". Rápidamente la modelo lo corrigió y le dijo que no había ido con los testigos, sino solo con su prometido. "Fuimos los dos solos, pero no fue casamiento", destacó Pampita muy segura, que aclaró que solo llevaron adelante varios trámites previos al casamiento, para los que incluso llevaron partidas de divorcio, y luego agregó una vez más que "la ceremonia es el (viernes) 22".

Algo desilusionado, Tinelli debió entonces dar un paso atrás y remarcó: "Tremendo, no está casada, sigue soltera".

Mirá el video con el testimonio de la morocha: