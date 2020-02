Ciclo negativo: Julio Ríos se cayó y sufrió de una fractura de vértebra

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Julio Ríos contó a su audiencia de Las voces del fútbol (1010 AM) que sufrió de una caída con resultado desafortunado: se fracturó la séptima vértebra.

"Cuando venís en un ciclo negativo, lo hemos charlado mucho, te caes de espalda y te quebrás un dedo", ejemplificó el periodista deportivo para tomarse con humor el mal momento.

De todos modos, Ríos contó que no experimenta mayores dolores y que su pronóstico es optimista. "Durante el día no tengo dolor. De repente en la madrugada viene un dolor que no me deja dormir", añadió.

"Al mal tiempo buena cara", dijo el comunicador que viene una seguidilla de "malas noticias", desde el alejamiento de Fox Sports hasta un quebranto de salud experimentado el año pasado por una peritonitis.

"Ya terminará el ciclo negativo y vendrá el ciclo positivo", concluyó.