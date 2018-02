Christian Font responde a críticas por el cuplé de su murga

"Vamos a escuchar una banda de la que hacía tiempo que no se sabía nada pero se juntaron y empezaron una gira que los llevó por Argentina, Brasil y hace poco Chile", comienza diciendo el personaje de Christian Font en el cuplé de Patos Cabreros. Y enseguida presenta a "La derecha".

La murga que integra Font realiza una ácida crítica política que no pasó inadvertida en las redes sociales. El conjunto advierte que "vuelve la derecha por esta parte del mundo". Luego "se sinceran" y asegura que "esto de ser gobierno se está volviendo funesto. Nosotros no pensamos que duraría tanto. Se ve que son peores los colorados y los blancos".

Pero una frase en particular del cuplé derivó en una fuerte crítica a Font en la red social del pajarito, y éste no la dejó pasar. "Muchos nos dan la espalda y los votamos por más que duela. Si no cambiamos de veras, la derecha se nos cuela", canta la murga en un tramo de su actuación.

El usuario Gerardo Barón se sirvió de esa frase para cuestionar la "objetividad" del periodista: "Veo a @christianfont en una murga, cantando que “la derecha se está colando y hay que impedirlo” Qué objetividad y credibilidad me puede dar escuchar un periodista en la radio o en la tv que hace esos comentarios?", arremetió en la red.

El conductor de Buen Día Uruguay y Un Mundo Cualquiera recogió el guante y contestó: "La misma que me gané hace años porque puedo diferenciar roles y la mayoría del publico también. ¿Es necesario que le explique que estoy componiendo un personaje? ¿Escuchó el resto del cuplé? Tampoco dice exactamente eso la letra pero dudo que le importe".

