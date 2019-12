Di Candia hizo enfurecer a Sonsol, que lo invitó a debatir "mano a mano"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Alberto Sonsol nunca anda con vueltas y prefiere que le digan las cosas como son. Por eso, este lunes en Bien igual (El Espectador) invitó al intendente de Montevideo, Christian Di Candia, a tener un "mano a mano" luego que éste lanzara una serie de tuits irónicos hacia el conductor, a propósito de unos comentarios que hizo el domingo, en la mesa de Polémica en el Bar (Canal 10).

En el programa de Canal 10 Sonsol se había expresado sobre los incidentes que ocurrieron el sábado en la Rambla de Kibón y que le llamó la atención que ninguna autoridad tomara medidas preventivas cuando a un sobrino suyo, al que definió como "un ciudadano normal normal", le llegó el rumor que ésto se podía concretar.

Di Candia, desde su cuenta Twitter, se expresó al respecto con un mensaje cargado de ironía hacia el comunicador: "Dice Sonsol que tiene un sobrino que es 'ciudadano normal normal'. Me alegro mucho Alberto", posteó el intendente.

Y agregó con otro comentario sobre ese tuit: "Y dice que por suerte el pibe 'sale' como 'gente normal'. Es un hecho: Perdimos porque nos siguen faltando siglos de empatía y transformación cultural".

Sonsol se refirió a estos mensajes de Di Candia en Bien igual, donde tuvo un picante ida y vuelta con Rafael Cotelo. El relator se inidgnó porque por el jefe comunal pareció ocuparse más en sus dichos en el ciclo de Saeta, que en los incidentes en sí mismos.

Cotelo, sin embargo, dijo que no podía asegurar que Di Candia no se hubiera ocupado de los incidentes a partir de la interpretación de ese tuit contra Sonsol. "Estoy tratando de interpretar los argumentos de Di Candia, él no te cuestiona a vos como persona ni el hecho en sí de lo que pasó", indicó Rafa.

"Ese es el gran error (de Di Candia), no cuestionar como máxima autoridad municipal. Él tiene que fustigar el tema (de los incidentes) más que yo y el se basó en mí, que se soy un gil a cuadros para basarse en ese comentario, y no en el hecho real", respondió Sonsol.

"No sabemos si tiene responsabilidad. Y si la tiene, no sabemos si la atacó el tema o no (a partir de ese tuit)", intentó calmarlo Cotelo a su compañero.

"¡¿Pero vos me estás hablando en serio, Rafa?! Parecés el abogado defensor. Pero si el tipo, además, lo lleva al terreno político diciendo que perdimos (la elección) por esto. ¡A mi qué me importa si ganaron o perdieron! Quiero que mi hijo pueda salir un sábado de noche, ¡¿qué estoy pidiendo?!", cerró la discusión Sonsol vehemencia.

El relator quiso contactarse con Di Candia que no respondió su llamado. De todas maneras, le avisó que quiere debatir con él: "Vení, Christian, vamos a charlar tranquilos. Si sos grande, yo también".

Después de preguntarle si era "Aristóteles o Sócrates", Sonsol le pidió que "hable claro" y le insistió que vaya a discutir con él "mano a mano" en vez de hacerse "el intelectual".

