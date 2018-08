Chris Namús: "No me arrepiento de haber mostrado a ningún exnovio"

Chris Namús visitó el programa Acá te quiero ver (VTV) para hablar de su carrera en el boxeo y sobre todo, su historia de amor con el cantante Mariano Bermúdez. Llevan más de 4 años juntos y la relación no para de hacerse más fuerte.

Consultada por Catalina Ferrand sobre si no sentía arrepentimiento de haber mostrado en los medios a otros novios anteriores, dijo: "No me arrepiento. Desde los 19 años estoy en los medios (hoy tengo 30) y era natural que aparicieron novios porque nunca fui de ocultar nada".

Namús se declaró celosa aunque la solidez de la relación hace que en su vida cotidiana con Mariano Bermúdez no haya habido escenas de celos, por más que él sea una figura en el mundo de la plena.

La boxeadora describió su gran presente profesional. La uruguaya entrena junto a la campeona mundial Cecilia Braekhus, una de las mejores boxeadoras del mundo.

Namús abordó también el mal momento que le tocó atravesar en 2011, con la difusión en Internet de un video prohibido de ella en la intimidad con una expareja.

"Fui atacada por muchas mujeres machistas", dijo. "Si hubiera sido en este tiempo de mayor conciencia de género, no se me hubiera atacado tanto. Hubiera sido la víctima desde el punto cero", añadió.