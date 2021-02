El chiste de enfermeras de Marcel Keoroglian que molestó al sindicato de la salud: "Debe pedir disculpas"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El personaje Montelongo, encarnado en Desayunos informales por Marcel Keoroglian ha levantado polvareda esta semana con un chiste que molestó a referentes del personal de la salud. Keoroglian bromeaba sobre un supuesto prestador de salud privada muy exclusivo, con 12 socios "nomás".

"A veces se pasan de servicio también. Quieren atender tan bien. La otra vez me raspe la rodilla y pregunté: "¿Me mandás una que me cure?" Y me respondieron: "¿Le mando una enfermera con feliz feliz?",

Victoria Zangaro y Lucía Brocal lo llamaron a tener "juicio" y el personaje se corrigió. "Con final feliz es con Yodofón al final", dijo. "Que te sopla que para que no arda" , comentaron desde el piso. "Que te sople puede ser", dijo luego Montelongo.

El presidente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, Martín Pereira, repudió el chiste y pidió en Twitter las disculpas de Keoroglian y al programa Desayunos informales. "Repudio total", escribió.

"El final feliz es llegar después de 12hs o 18 hs de trabajo y abrazar a la familia, con la presión que trabaja el personal de enfermería, estigmatizar así tan noble profesión es muy de la "vieja normalidad", escribió.