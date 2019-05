Chino Recoba explicó por qué tiene tatuada una boina de Che Guevara

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Álvaro "Chino" Recoba concedió una extensa entrevista a Orlando Petinatti en Malos pensamientos. Recorrió su pasado en las canchas y la actualidad dedicada a disfrutar de su familia y amigos. Contó incluso una incómoda vivencia que tuvo semanas atrás con un grupo de uruguayos en Miami.

Pero en otro pasaje se refirió a los tatuajes que tiene impregnados en su piel. El popular "Chino" contó que uno de los brazos se tatuó los nombres de su esposa y sus dos hijos y en otro tiene la boina del Che Guevara.

Petinatti le consultó los motivos de esa imagen y Recoba optó por no abordar temas políticos, pero contó una historia que refiere al periodista Ignacio Álvarez, quien le habría señalado una contradicción entre el tatuaje y la Ferrari que el futbolista tuvo mientras vivía en Italia.

"En su momento, un periodista me hizo una entrevista en Italia. Yo tenía una Ferrari y me dijo de dar una vuelta. También le mostré mi casa por adentro, yo esto me lo gané, sé de dónde salí y ahora me compré una Ferrari. ¿Cuál es el problema? La compré yo por mi plata. Pero a la hora de la entrevista, no le cierra el tatuaje del Che con la Ferrari. ¿Por qué? Yo no hago lucha de clases, no ando por América Latina agitando la revolución. Me gustó hacerme la boina y listo", aseguró.

Más adelante en la entrevista diría que Ernesto Che Guevara usaba relojes Rolex y también lo calificaría como "ídolo" en el juego de Malos pensamientos de definir a personalidades con una sola palabra.