Chino Recoba desmiente ser parte de una campaña del Frente Amplio

Desgarradora carta de familiares de María y su hija en Uruguay: "Estamos con el corazón en la mano"

By Matias Rocha

Decenas de familiares convocaron una conferencia de prensa en la que le pidieron "perdón" a "Noni" por no haber podido hacer lo suficiente para que el padre no se lleve a la niña. "No te quisieron escuchar", expresaron en referencia a la Justicia española.