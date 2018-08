El Chino Darín habló de las acusaciones de Valeria Bertuccelli contra su padre: "Fue hiriente tirar algo y no hacerse cargo"

Como sucedió hace un mes, cuando en un móvil con Pamela a la tarde reveló que su padre se encontraba "muy angustiado", el Chino Darín volvió a hablar sobre el impacto que tuvieron las acusaciones de Valeria Bertuccelli contra su padre.



En diálogo con Verónica Lozano en Cortá por Lozano, y en plena promoción del film de Luis Ortega, El ángel , el actor aludió nuevamente al tópico. "¿Cómo no lo voy a salir a bancar? Pero no porque sea mi viejo sino porque es una persona que conozco y sé cómo se maneja en la vida. No soy el único que lo conoce, somos muchos y salgo a bancar porque sé el tipo de persona que es e infinidad de personas pueden dar fe de eso. No lo dudo un segundo", comenzó el Chino con su declaración, para luego referirse directamente a Bertuccelli y no a Érica Rivas, quien también habló de maltratos en la obra Escenas de la vida conyugal. "Con toda la consciencia que significa saber que un reclamo público de estas características tiene que ser escuchado y todo lo que quieras, pero parece que fue una cosa casi hiriente, de tirar algo y no hacerse mucho más cargo", expresó.

Asimismo, el Chino compartió cómo vivió él todo lo que se dijo de su padre. "Ya pasé mi propio proceso porque todos vivimos esto con mucha angustia porque son personas que queremos y con quien teníamos vínculos. Pero a esta altura, digo ¿a dónde iba todo esto? (...) Uno se cruza gente todo el tiempo y laburás con ellos, pero no sabés realmente su interior de qué está hecho. Lo que sí noto es una cierta intencionalidad a la hora de hacer esto público y no hablar nunca más de nada. Me suena un poco raro", concluyó.



Ricardo Darín , por su parte, ya había hecho su descargo respecto a su relación profesional con Bertuccelli. "Ha dicho cosas que son mentiras (...) Me llamó la atención que usara la palabra 'destrato' y no 'maltrato'. 'Destrato' parece que hubo abandono", dijo, para luego volver a aclarar: "Tuvimos desinteligencias y discusiones que pensé que habían sido subsanadas".