China Suárez hace de Susana Giménez y a la diva no le gustó nada la interpretación

Susana Giménez está a punto de regresar a la TV con un ciclo de programas especiales. El primero se verá este miércoles (Monte Carlo TV lo retransmite en directo) y recrea una recorrida de la diva con Carlos Tévez en el populoso barrio porteño de Fuerte Apache.

En una entrevista que dio al diario argentino Perfil, Susana habló de todos los temas: sus viajes y los temas de Argentina.

Consultada al respecto, dijo que no le gustaría que se haga una serie con su vida porque "ya se sabe todo", pero está al tanto que se hará una nueva sobre la vida de Carlos Monzón -su pareja más pasional- y que no imagina quién pueda interpretarla.

Entonces le preguntaron qué le pareció el papel de China Suárez haciendo de ella en la serie de Sandro y la diva fue categórica.



"No me gustó y se lo dije. Lo hablé con la China. Me la encontré en el evento de Jean Paul Gautlier y le dije `Mirá, no me gustó´. Decía cosas fuera de época: `Mi amor, mi amor´y yo no había empezado ni con la televisión. No decía `mi amor´ni nada. Mi parte en el libro no estuvo bien", criticó la diva.