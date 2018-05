La "China" Suárez sufrió una persecución junto a su beba

Indignada, María Eugenia la China Suárez contó ayer que fue acosada cuando se encontraba en su auto junto a su pequeña beba. "Semáforo de Costa Salguero (Buenos Aires), volviendo a casa con Magnolia en el auto, un viejo (...) empieza a ir a la par mía. Frena, baja la ventana, me hace gestos asquerosos, me sigue con el auto un par de cuadras y se me congela la sangre del miedo", escribió desde su cuenta de Instagram.

Muy enojada, y con la impotencia que generan ese tipo de hechos violentos, siguió su descargo: "¿Hasta cuándo esa impunidad (...)? ¿Por qué una persona tiene que hacerte pasar ese momento horrible con tu bebé en el auto? Ni siquiera me animé a sacarle fotos, ni a grabarlo. ¿Qué se hace en estos casos? Tengo mucha bronca e impotencia".

Además, con los miedos que genera la exposición pública en un caso como este, se preguntó qué debería hacer una mujer en estos casos para no sufrir una represalia. "Logré anotar la patente. ¿Hacés la denuncia y quién te protege cuando el tipo se entera?. Lo mío es un detalle al lado de las mujeres que denuncian maltrato y después quedan a la buena de Dios".



Por otro lado, la China está, por estos días, organizando su viaje a España, ya que su pareja, Benjamín Vicuña, se mudará a Madrid por cuatro meses para grabar una serie española y ella lo acompañará junto a Magnolia y Rufina.