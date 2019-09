China Suárez publica foto con íntima amiga de Pampita y desata escándalo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Una foto publicada en la cuenta de Instagram de la "China" Suárez se transformó en el escándalo del fin de semana, luego que llovieran críticas por la actitud de Puli Demaría, amiga de Pampita, de sacarse una foto abrazada a la rubia.

Esa imagen fue interpretada como una provocación de la actriz a Pampita, porque Puli es una de las mejores amigas de la modelo. Es que, más allá que tanto de la actual pareja de Benjamín Vicuña como la ex le quitan trascendencia a los rumores de peleas, en las redes hay una grieta entre los usuarios que están, o a favor de Suárez, o le hacen el aguante a la jurado del Super Bailando.

En esta ocasión, fueron las fans de Pampita que interpretaron que su amiga, Puli, la había traicionado por sacarse una foto con la Suárez. Como reacción a esto, Demaría publicó una serie de historias en Instagram en dónde acusaba a la mujer de Vicuña de querer molestar a la ex de su pareja. "A todos los que tan amablemente me están agrediendo por redes les pido que por favor dejen de hacerlo. Ayer yo fui a poner música en la fiesta de ATAV (Argentina, tierra de amor y venganza), fui a trabajar! La China es la mujer de Benjamín, a quién quiero mucho y tengo una relación muy cordial", escribió.

Y agregó: "Ella subió a la cabina y pidió una foto. Que hago... ¿La empujo de la cabina? ¿Eso quieren? ¡Déjense de joder por favor! ¡A mi con agresiones NO! Mi relación con Carolina va más allá! Y en todo caso con quién debo hablar es con ella". Además, dijo: "¡Obviamente nunca pude imaginar que La China iba a poner esa foto! ¡No soy su amiga! ¡Y si fue para molestar a mi amiga habla mal de ella! Ya le mandé un mensaje pidiendo que POR FAVOR SAQUE LA FOTO DE SU INSTAGRAM!".

Desde su propia cuenta de Instagram, la "China" no tardó en responderle a la DJ. "A Sarapura Djs se los llamó para ser parte de la fiesta de #ATAV. Vinieron con la mejor por canje, está claro a cambio de alguna storie y/o mención", comenzó contextualizando. "El fotógrafo de la fiesta nos pidió una foto para luego subir, ya que yo comencé con la organización de la fiesta junto con Vanesa Bafaro".

"Yo no suelo pedir fotos a famosos @PuliDemaria. Bah, una vez a los 8 años me saqué una con Enzo Francéscoli. Si a la foto la subo, Puli, es por la buena onda que creí que teníamos, como personas adultas y sin mala leche. ¿Te acordás que ayer hablamos del tema?", continuó. "Y si trae problemas con el 'público' no tengas buena onda conmigo. La vida no es una red social. Que bien que se siente esto de no callarse", culminó.

Si bien Eugenia no volvió a hacer referencias al tema, Demaría decidió eliminar su cuenta de Instagram para evitar que el escándalo siguiera creciendo.