China Suárez sobre su pelea con Pampita: "Fue violencia de una mujer a otra"

La China Suárez llegó a Uruguay para pasar solo tres días. A diferencia de la mayoría de los que están inaugurando la temporada y piensan pasar el Año Nuevo en el Este, la China se irá justo antes de la explosión de fiestas que se ofrecen para los próximos días. Es que vino por trabajo. Vino a cantar.

En un claro anticipo del perfil musical que mostrará en 2019, la China ofreció un recital en plena ruta 10, en el centro de Manantiales, donde se instaló la firma de joyas Pandora, en el lugar y a la hora en que pasean todos los argentinos que disfrutan del verano en estas playas: justo después del atardecer, esa zona de Manantiales se llena de familias y jóvenes que desfilan y degustan la gastronomía de la zona.

Alojada en uno de los hoteles más emblemáticos del balneario, en medio del bosque detrás de La Barra, la China llegó con sus dos hijas y su mamá: "A ellas les encanta viajar conmigo, nos organizamos y siempre las llevo. Mi mamá me acompaña. Sin ella nada sería posible. Nos llevamos bárbaro, somos íntimas amigas, me acompaña desde que soy muy chica y ojalá me acompañe toda la vida", dijo en una charla con LA NACION justo antes de salir a cantar tres temas en la inauguración del exclusivo local de joyería. Con "Tuyo", de Rodrigo Amarante (la canción de la serie Narcos), "Trátame suavemente", (el hit de Soda Stereo que versionó par la

películaAbzurdah) y "You know I'm no good" de Amy Winehouse, hizo enloquecer a las fans que se agolparon en la vereda para verla y escucharla. "Tengo muchas ganas de volver a la música", confesó a este medio. "Vamos viendo con Willy, que es mi coach y mi maestro desde hace muchos años, y hace mucho que tenemos ganas hacerlo. Creo que este es el año para volver", aseguró.

Mientras prepara también otro gran regreso, a la televisión, junto a quien es su pareja y padre de su hija, Benjamín Vicuña , que será el coprotagonista de la nueva tira de Eltrece, la China no se aleja de la lucha que iniciaron sus colegas, el colectivo Actrices Argentinas, para que se termine la violencia de género de la que son víctimas muchas mujeres del mundo del espectáculo -y de todos los entornos-, lucha que se llamó el #MeToo Argentino , por sus similitudes con lo que provocó el caso Harvey Weinstein, y que se inició con la denuncia pública y judicial de Thelma Fardín contra Juan Darthés por haber abusado sexualmente de ella cuando tenía 16 años .

"Me parece bárbaro todo lo que está pasando, que ya era hora y concientiza también. Me hizo dar cuenta y lo hablo mucho con mis amigos varones y con mi familia, que uno naturalizó muchas cosas durante mucho tiempo y pensó que las cosas tenían que ser así. Y que

toda la vida iba a ser así. Y me encanta que eso no pase. Que la mujer no se tenga que sentir intimidada o tener miedo a la figura del hombre".

-¿Te considerás feminista?

-Por supuesto. Todas las mujeres deberían ser feministas. Y los hombres también. Todos tenemos un macho adentro que tenemos que eliminar. Gracias al ejemplo de otras mujeres y de escuchar y de informarse más, creo que está sucediendo.

-¿Sentís que en el caso de tu pelea con Pampita Ardohain no hubo sororidad? Esto de que había quienes tomaban partido por una u otra...

-En mi caso fue distinto porque fue violencia de una mujer contra otra mujer. Una pena que se haya instalado una mentira. Lo diré por el resto de mis días. Pero bueno, el tiempo acomoda todas las cosas en su lugar, yo tengo la conciencia tranquila, yo estoy feliz, todo el mundo sabe que Benjamín estaba separado y es una pena que se haya mentido tanto, y que una persona tan expuesta haya afirmado eso. Los que estamos adentro de verdad sabemos que no fue así en el detalle se enseña.