"China" Suárez: momento mágico y "prenup" para casarse con Vicuña

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La actriz, que desde esta semana pasará a ser conocida como "La Polaca" en vez de "La China", por su protágonico en la ficción Argentina, tierra de amor y venganza, brindó una extensa entrevista que se publicó em la última edición de revista Gente.

Además de hablar de su nuevo trabajo, la rubia habló de su vida personal y sorprendió con la posibilidad de casarse con Benjamín Vicuña, con quien tiene una hija, Magnolia, de un año.

Al respecto, Suárez señaló que está en los planes de la pareja contraer matrimonio, pero para ello deben cumplir con un requisito: firmar un "prenup" (acuerdo prenupcial).

"Quiero casarme con todo claro", apuntó la actriz, a propósito del contrato prenupcial. Y agregó: "No quiero líos. No necesito la plata de nadie. Eso es demodé, de mujeres demasiado dependientes. Y yo no voy a dejar de trabajar jamás".

La actriz también se refirió "al momento mágico" que le tocó vivir cuando Benjamín le pidió casarse con ella: "Benja es súper correcto, no podría haber sido de otro modo. Fue después de un almuerzo en el campo familiar (de Haras de Pirque, Chile). Su familia me adoptó como a una hija, como también siento que el público chileno me transfirió el cariño que le tienen a Benja. Estar con ellos es estar en casa. Esa tarde yo estaba dispuesta

a dormir una siesta, porque siempre necesito las siestas. Y Benja me insistía: ´Ey, vamos a ver los caballos´. ¡Ay, no…dejame dormir un ratito!".

RELACIONADAS China Suárez sobre su pelea con Pampita: "Fue violencia de una mujer a otra" By Miguel Bardesio China Suárez sobre su pelea con Pampita: "Fue violencia de una mujer a otra" China Suárez sobre su pelea con Pampita: "Fue violencia de una mujer a otra"

"Entonces Isabel (Luco), su mamá y cómplice en el pedido, me decía: ´Vaia, vaia, chiquita, vaya…´. Llegamos a las caballerizas y se me arrodilló. Mi primera reacción fue de carcajada: ¡Levantate ya de ahí! (risas). Entonces sacó el anillo, comprado con su mamá –que nos miraba de lejos–, me dijo unas palabras y tiró la pregunta. Puedo asegurar que fue un momento mágico", contó "La China" a Gente.

La boda, que había sido planeada para este mes, se concretaría sobre fin de año, una vez que culminen las grabaciones de la ficción.