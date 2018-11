"China" Suárez expone a seguidora que la criticó en Instagram por su cuerpo

Las redes sociales son una ventana al mundo en donde las celebridades y los famosos se exponen no solo al amor de la gente, sino a sus despiadadas críticas. En esta ocasión, fue la China Suárez la que quiso dar una lección de tolerancia frente a un usuario que intentó hacerle daño a través de un comentario.

La actriz compartió con sus seguidores en Instagram una foto en donde se la ve en ropa interior, sentada sobre la cama. Al estar encorvada y sosteniéndose las piernas, se puede ver como se forma un pequeño rollo en su panza, detalle que una persona enseguida tomó para atacarla. "Mucha panza", comentó el usuario en cuestión.

Sin ofenderse, la actriz decidió exponer este mensaje de manera pública en una historia. Enseguida, sus fans comenzaron a criticar el comentario y responderle a la persona que lo había hecho. "No respondan con violencia. Publico esos comentarios para dejar expuesto lo peligroso de las redes sociales. No hagan lo mismo que ella. Los quiero. Gracias", escribió Eugenia minutos después, para frenar la reacción de la gente.

El comentario que marcó la China

Hace pocos días, la China ya había salido a defenderse de las críticas por besar a su hija Rufina en la boca. La actriz realizó un video que se pudo ver en las historias de su Instagram, con el título: "Así los escucho". Con voz burlona, la actual pareja de Benjamín Vicuña mostró su hartazgo ante los continuos mensajes que recibe a diario.

Esta tampoco es la primera vez que es agredida por su fisonomía: en septiembre Suárez salió a responderle a aquellos que le decían que su cuerpo no tiene forma, que le falta cintura, que sus pechos están caídos, que tiene feos brazos y piernas y un sinfín dedescalificaciones anónimas. "Chicos, a los que me dicen 'Adelaida' o 'cuadrada', les digo que nunca tuve cintura y tengo las tetas caídas desde siempre, porque, además, mi hija toma teta... Así que no se preocupen", aseguró ella, restándole importancia al tema.