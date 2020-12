China Suárez explotó en las redes por nueva versión de crisis con Benjamín Vicuña

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La China Suárez compartió historias simpáticas en Navidad, con sus hijas, Benjamín Vicuña y un montón de niños con los que estaban disfrutando las fiestas a pesar de la pandemia del coronavirus. Sin embargo, su alegría se vio interrumpida ante los rumores de una nueva crisis con el actor chileno, con quien han tenido ya varios idas y vueltas.

La cuenta de Instagram Chusmeteando1 publicó unas historias en las que supuestamente se veía a la pareja tras haber protagonizado una fuerte discusión en un hotel de Ezeiza.

“Los empleados no sabían qué hacer por los gritos e insultos que venían de la habitación de ambos, y los otros huéspedes estaban escandalizados”, informó este perfil vinculado a la farándula.

Furiosa, la actriz se hizo eco de una noticia que ya habían levantado varios medios argentinos, y desmintió cualquier pelea. “Les cuento que esa cuenta de una 'periodista' está algo obsesionada con nosotros. Su 'fuente' es una cuenta que me acosa, se ríe de mí y de mis hijxs hace varios meses”, contó la China y aseguró que la pareja que se ve en la foto son los padres de un niño, Nicolás, que jugó con su hija Magnolia.

“Fue uno de los fines de semana más lindos del 2020. La obsesión de algunas personas a veces me asusta”, escribió Suárez y luego amplió. “Todos los medios que levantan información FALSA, salen de este tipo de fuentes. Sean un poco más profesionales y creíbles. Llamen, investiguen, no copien y peguen. Son los mismos que después salen a hablar en contra del bullying (...) Trato de ignorar, pero a veces es tan aburrido y desgastante que te pelot... y quieran boicotear constantemente. Me gusta que tengan mi versión y contarles cómo se manejan y mienten tantas veces”.

Descargo de China Suárez en Instagram

Vicuña también se encargó de negar estas afirmaciones, pero de otra manera: publicó en sus historias de Instagram una foto de la China con el bebé Amancio, y otra en la que se lo ve a él con todos sus hijos. Familia mediática, sí, pero de momento muy feliz.