China Suárez dio detalles de su casamiento con Benjamín Vicuña

María Eugenia "La China" Suárez y Benjamín Vicuña estuvieron como invitados en la mesa de Mirtha Legrand en su regreso a la TV, tras unas merecidas vacaciones. Los actores no solo hablaron sobre el éxito de la tira de ElTrece que protagonizan - Argentina, tierra de amor y venganza- , sino que también contaron cómo fue la propuesta de casamiento de Benjamín, y dieron una pista sobre la fecha de la boda, que se está haciendo rogar.

"Le propuse casamiento en un lugar a 40 minutos de Chile, el lugar donde crecí, de mi mamá. Es un lugar muy especial para mí, y le di el anillo, tuve que romper el chanchito", contó Benjamín. "Los caballos nos rodearon, había muchos perros, él se dio vuelta y se arrodilló", agregó la China. Como no podía ser de otra manera, a los segundos llegó la pregunta directa de Legrand. "Entonces, ¿cuándo se van a casar?". Los padres de Magnolia respondieron que, como se encuentran trabajando de manera muy intensa - Vicuña también forma parte de la obra Terapia amorosa-, no tienen tiempo de planear un festejo de tal magnitud en el corto plazo.

"La fecha será para cuando terminemos de grabar la tira", contó Suárez. Por lo tanto, teniendo en cuenta el éxito de la novela, es más que factible que la boda se retrase muchos meses más.



En relación a ésto, la actriz reveló recientemente su decisión de firmar un acuerdo prenupcial. "Quiero casarme, pero claro que firmando un prenupcial con todo claro. No quiero líos. No necesito la plata de nadie. Eso es demodé, de mujeres demasiado dependientes. Y yo no voy a dejar jamás de trabajar", contó. "No me parece para nada curioso, es algo que se hace. Son decisiones que cada pareja toma", expresó Benjamín, quien logró formar una familia ensamblada con Suárez, quien hace unos días festejó su cumpleaños número 27.