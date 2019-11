China Suárez confirmó su separación de Vicuña: "Por el momento estamos separados"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tras semanas de rumores y especulaciones, China Suárez confirmó que está separada de Benjamín Vicuña, actor con el que mantuvo una relación de varios años y con quien tuvo una hija, Magnolia. "estamos separados en este momento", dijo Suárez al programa Los Ángeles de la Mañana, aunque aclaró: "No es algo definitivo. Tenemos mucho amor, una familia ensamblada hermosa que nos ha costado mucho. Nuestros hijos se aman".

"Por el momento estamos separados, pero hay mucho amor y no sabemos qué pasará el día de mañana", manifestó la actriz en una comunicación telefónica. "Todavía tenemos que ver un par de cosas".

La China siguió explicando cuál es la situación de la pareja, y resguardó los motivos de esta crisis. "Fueron muchos años y el por qué, queda en la intimidad. Nunca conté muchas intimidades y Benja tampoco, pero hay mucho amor. Y cuando es así todo es posible, solo hay que sentarse a hablar", manifestó con cierto optimismo.

Además, la actriz habló de Elena Rivera, actriz que fue señalada como tercera en discordia por haber publicado en Instagram, una historia en la que aludía a Vicuña mientras sonaba la canción "Sexbomb" de Tom Jones. Intentó tomarse el asunto con humor, entre risas, y opinó que "creo que no lo hizo con ninguna mala intención, fue más como una humorada. (...) Y no sabe por ahí que en Argentina se habla mucho de Benjamín, de mí, todo enso. Pero me dio pena porque ella también tiene su novio, su historia, y habló con Benjamín y le pidió perdón".

En esa línea, Suárez aclaró también que no hubo terceros en discordia, y dijo: "Tuvimos una relación hermosa, de mucho respeto y mucho cariño. Yo lo adoro, es un padrazo y un novio espectacular, pero hay muchas cosas que tenemos que charlar y ver qué pasa".