¿La China Suárez y Benjamín Vicuña están en crisis de pareja?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Yo no te puedo creer, una de las pocas cosas que una tiene como estable en estos tiempos de incertidumbre es a la China Suárez y al Benjamín Vicuña, ¿y ahora me decís que están en crisis?, le pregunté a mi amiga Irene. Así no, le dije.

Igual tranquila, me dijo ella que la fuente de todo esto es Pampita, y viste cómo es de confiable cuando ella tiene que hablar de su expareja.

Bueno, pero ¿están en crisis? porque hasta la semana pasada estaban embarazados, y por ahora ninguno ha querido decir nada de ese rumor.

Mirá, me dijo. No es la única que ha estado hablando de la crisis entre estos dos ya que Marcela Tauro estuvo diciendo días atrás que Benjamín estaba en su departamento de Palermo y la China en otro lado.

Ah, no cumplieron la cuarentena obligatoria, muy mal.

Sí, me dijo Irene, ese fue uno de los reclamos que le hicieron a ellos, porque no se puede andar cambiando de casa en medio de todo este lío.

Sí, pero igual Pampita sigue siendo la mejor informada, porque en un análisis que hizo de las redes sociales de Vicuña y la China, vio que no habían subido nada desde hace días, y para la morocha, es sinónimo de crisis.

Ah, sí, cuando no se suben fotos juntos abrazados y felices al Instagram, no hay vuelta, están en crisis y seguro se van a separar, dije irónicamente.

Bueno, no me creas, pero parece que va a salir una nota en una revista donde van a decir que están viviendo en casas separadas. Dudo que se precisen más pruebas.