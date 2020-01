Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

María Antonieta de Las Nieves, la actriz mexicana conocida como La Chilindrina, se volvió viral en internet esta semana con una imagen ligeramente que impactó a los fanáticos de El Chavo del Ocho: en la foto, aparece besando a Édgar Vivar, El señor Barriga, en la boca.



El momento sucedió durante la fiesta de cumpleaños número 70 de Las Nieves. En una fotografía publicada por la hija de la actriz, los dos se mostraron frente a un árbol de Navidad, abrazándose y bromeando; sin embargo, el beso fue popularizado por el sitio de entretenimiento mexicano TvNotas.



Según informó el portal mexicano, Las Nieves justificó el romance con Vivar, que ha sido un rumor desde la década de los ochenta. "Nos conocemos desde hace más de 50 años, siempre nos hemos llevado muy bien y él ha sido parte de mi familia toda mi vida".



La Chilindrina y El señor Barriga. Foto: Facebook.

“Sobre el beso”, explicó La Chilindrina, “fue el primero, pero soy viuda y está soltero, así que nadie puede quejarse. De hecho, me sorprendió mucho cuando él me besó, pero me gustó y bromeamos diciendo que ambos estamos solteros".



Cabe recordar que María Antonieta de Las Nieves se quedó viuda en septiembre de 2019, tras la muerte del locutor mexicano Gabriel Fernández, con quien la actriz estuvo casada durante 48 años.