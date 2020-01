¿Quién es la chica que habría sacado de sus casillas a Karina Jelinek en Punta?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Olga Karina Jelinek desmintió que se hubiera agarrado "a las trompadas" con una amiga, el último viernes en la disco Tequila de La Barra, luego el ciclo Hay que ver (Canal 9 de Buenos Aires) contara detalles sobre cómo ocurrió el episodio.

La morocha indicó que no estaba en el boliche esteño y, por tal motivo, no se peleó con nadie. Sin embargo, comenzaron a circular nuevas versiones sobre el episodio y a ahondar sobre quién sería la mujer que sacó de las casillas a la modelo.

Según reveló La Nación, la mujer con la que se peleó Jelinek es Florencia Parise que, según se rumorea, es su actual pareja. Ambas diosas compartieron varios viajes juntas por distintos destinos de Europa y compartieron imágenes en sus redes sociales.

Ahora, después del escándalo y luego de desmentir las agresiones, postearon mensjes en las que se muestran juntas y reconciliadas.

Versiones

En diálogo con el programa de eltrece de Buenos Aires, Nosotros a la mañana, Karina negó la versión de la pelea, aseguró que es una persona que resuelve los conflictos de manera pacífica, y que lo sucedido fue una humorada sobre la que prefirió no entrar en detalles. "No pasó nada, solo fue una situación hasta graciosa, nadie me pegó ni yo menos, no me gusta la violencia", aseguró, y reconoció estar también enojada por las versiones de romance.

Por su parte, Parise utilizó su cuenta de Instagram para, en una de sus Stories, desmentir los chispazos con Jelinek. "Acá muy peleadas", escribió junto a una foto con la exesposa de Leonardo Fariña, quien respondió con un posteo similar y la palabra "Amigas". Por otro lado, en la misma red social, abundan fotos de Karina y Florencia en diferentes situaciones.

El 19 de agosto de 2019 se fueron juntas a Ibiza y, unos días más tarde, se las pudo ver en París. Por otro lado, ambas comparten imágenes de sus jornadas en la playa y en numerosos eventos.

En noviembre del año pasado, Jelinek le dedicó un posteo a Parise con motivo de su cumpleaños. "¡Feliz cumple Amis! ¡Te quiero mucho! ¡Millones de recuerdos lindos y los feos momentos ni pesan en relación a los buenos que suman toneladas! Decreto por siempre amigas", escribió la modelo.