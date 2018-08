Charly García insultó a Macri en multitudinario show en Córdoba

"Mauricio Macri la puta que te parió", dijo ayer Charly García en medio de su segundo (y último) show en Córdoba. Ya en el primero, antes de que el músico subiera al escenario, una parte del público insultó al Presidente con el mismo cántico. Ayer, el exabrupto del artista coincidió con que Macri estuvo toda la jornada en Córdoba

Sucedió mientras cantaba "Inconsciente colectivo" y parte de la gente se sumó. Como en la primera función, se habían agotado en una hora las 3200 entradas para el show La Torre de Tesla, en el que el rockero presentó su último trabajo, Random.

Mirá el video de Charly insultando al presidente Mauricio Macri

Como hace una semana, la gente coreó cada uno de los temas -viejos y nuevos- y siempre se quedaron con ganas de más. Aunque hubo quienes admitieron que Charly ya no es el de hace años, todos elogiaron el espectáculo y, en especial, la banda.

Charly llegó hace 10 días a Córdoba para "adaptarse"; dio el primero de los shows y decidió, horas antes de subir al escenario, que habría un segundo. Su amigo y productor, José Palazzo, inmediatamente puso las entradas en venta y volvieron a terminarse en una hora.

La semana pasada durante el show le preguntó a Rosario Ortega, la voz de su banda: "¿Qué es eso verde que tenés?". Era por el pañuelo que llevaba en la muñeca. "Es por la legalización del aborto", respondió ella y empezó a sonar "No llores por mí Argentina".

En los dos espectáculos, el inicio fue puntual y los 26 temas de la lista pasaron sin problemas. Sólo que ayer Charly fue contra el presidente; dijo el insulto y siguió cantando sin agregar nada más.

Días atrás, en una entrevista con el Canal Doce de Córdoba el artista había dicho: "Para mí, tocar no es un trabajo, es una comunión entre el que me vino a ver y yo. Y eso lo hago con mucha conciencia. Voy, ensayo y pruebo cosas nuevas".

No es la primera vez que el notable músico se despacha contra el presidente argentino. En una entrevista con la revista Rolling Stones había dicho: "Macri brinda con agua, y yo no confío en nadie que brinde con agua, como dijo Humphrey Bogart",

Y sobre Cristina Fernández de Kirchner, Charly había señalado en 2013: "Aunque no entiendo de política, pienso que como gobernante ella apoya bastante los derechos humanos, el arte y tiene una visión social que me parece bien. No te puedo decir que soy kirchnerista, pero me cae bien".