Charlotte Caniggia reapareció y habló del escándalo de sus padres

"Yo estoy bien. Hablé con los dos y es una cosa triste, pero no voy a decir nada. La situación es triste, pero no quiero hablar de esto en la tele. Mi mamá está bien, la vi y seguramente la voy a ver después. A mi hermano también le duele porque somos los hijos. Todos los hijos quieren que sus padres vuelvan a estar juntos, pero no lo veo posible por ahora", explicó Charlotte Caniggia, el martes en ShowMatch, a propósito del escándalo que desató su madre en lo de Susana Giménez.

El encargado en preguntarle sobre la delicada situación familiar fue Ángel De Brito previo a hacer su devolución sobre la perfomance de Charlotte en la ronda de videoclip. La mediática también se refirió, sin nombrarla, a Sofía Bonelli e indicó: "No conozco a la novia de mi papá, no la vi y no me interesa conocerla. Sobre el tema del dinero, son cosas de grandes, yo no quiero meterme. De salud, mi papá está bien".

Por su parte, Marcelo Tinelli quiso saber, entonces, si es posible que su mamá vaya a verla bailar en la pista. "Si le pagamos unos pesos, mi mamá viene al programa. La plata es la solución a todo. Al menos un viajecito a Dubai. No sé cuánto cobra. ¿5000 dólares? No. Es muy poco", sostuvo Charlotte un poco en broma y otro poco en serio.

Charlotte se refirió también a las versiones que indican que su mamá le reclama a su padre dinero para la comida de sus perros. "No es cierto que los perros tengan hambre: ¡están obesos los perros!", declaró. Sobre las declaraciones de su hermano Alex, explicó: "Él tomó partido por mi mamá, pero yo no. Dijo que mi papá es una lacra y no es así. Yo los quiero mucho a los dos".

Con respecto a su performance en la pista de baile, la flamante empresaria que lanzó una marca de perfumes tuvo muy buena receptividad por parte del jurado, Por lo pronto, obtuvo un 10 de Pampita, elogios de Polino y de los integrantes del "BAR".

En base a La Nación/GDA