Charlotte Caniggia presentó su nuevo rostro y sorprendió a todos

"Tengo la cara hinchada", dijo la joven mediática a Implacables (Canal 9 de Buenos Aires) tras someterse a la cirugía que le generó críticas de todo tipo en redes socilaes.

Con apenas 25 años, Charlotte Chantal está irreconocible respecto a su irrupción mediática en el Bailando 2011. En esta ocasión, la joven le dijo al cronista de Implacables que se hizo esta nueva operación para "mejorar" su rostro.

Susana Roccasalvo, conductora del ciclo de chimentos de la vecina orilla dijo "no reconocer" a Charlotte y, de inmediato, las redes estallaraon.

"Eras mucho más linda sin operaciones, ahora tenés toda la cara hinchada como un monstruo", comentó un fan de Charlotte en uno de sus últimos posteos. "Pienso lo mismo un asco. Sin operaciones era hermosa", disparó otro seguidor. "Es como si tuviera una máscara. Re cabezona y deforme", analizó un tercero.



RELACIONADAS Los Caniggia estarían en la ruina y Mariana Nannis separada de Claudio Paul By Miguel Bardesio Los Caniggia estarían en la ruina y Mariana Nannis separada de Claudio Paul Los Caniggia estarían en la ruina y Mariana Nannis separada de Claudio Paul

"No me meto en la vida de la gente, me chupa un huevo lo que haga", dijo efusiva la mediática al ser consultada por los comentarios negativos que había recibido en su red social.