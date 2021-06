Charlotte Caniggia insultó a Ángel de Brito en "La Academia" y el público la eliminó

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A Charlotte Caniggia le bastaron tres ritmos para revolucionar La Academia de ShowMatch. La participante tuvo fuertes enfrentamientos con el jurado, en especial con Pampita, y más de una vez admitió que no ensayaba lo suficiente, para malestar de todo el entorno del programa.

Este miércoles, la hija de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis quedó eliminada de la competencia por decisión del público, que volvió a votar en ShowMatch a través de la web; hasta ahora, los eliminados habían sido determinados solo por los jurados. En una votación pareja, la audiencia se inclinó por la periodista Débora Plager, su rival en la instancia definitoria.

Charlotte se fue sin decir demasiadas palabras en una de sus peores noches en todo su paso por ShowMatch, que incluyó un fuerte insulto contra Ángel de Brito y un nuevo round en su pelea con Pampita. Una vez terminado el duelo en el que fue salvado el humorista Pachu Peña, De Brito opinó que Charlotte "vino a robar hoy" con el número que presentó: junto a su bailarín cantaron "Barbie Girl" de la banda Aqua, un tema que la mediática ya había hecho el año pasado en Cantando 2020.



Ante este comentario, Charlotte disparó: "Amigo, vení acá vos y hacelo vos a ver cómo te sale, la concha de tu madre", para sorpresa de todos. Intentó suavizar la situación diciendo que tiene buen vínculo con el periodista de chimentos y que estaba "jodiendo", pero no alcanzó.

"No me gusta que los participantes nos digan malas palabras", intervino Pampita, en un diálogo que se fue poniendo cada vez más picante y en el que la concursante le lanzó: "Es un chiste. Vos no tenés ni gracia querida, igual. No te tomás nada bien".



Cuando se conoció la decisión del público, al final del programa, Tinelli le dijo a Charlotte que había que ensayar más "la próxima", y ella respondió: "No va a haber próxima, pero bueno, Marce". Esa fue su despedida.



Caniggia es la tercera eliminada después de la pareja de Chato Prada y Lourdes Sánchez (en verdad, el primero que quedó afuera fue Cucho Parisi, pero tras la baja del productor y la bailarina reingresó), y de la comunciadora y personal trainer Juli Puentes.