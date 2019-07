Charlotte Caniggia faltó a su cita en un merendero: la explicación de la mediática

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Charlotte Caniggia había asumido el compromiso de visitar el comedor "Panza caliente" que alberga a más de 200 niños. Ella representa a esa fundación en el programa Bailando por un Sueño, y los chicos se habían ilusionado con conocerla. Sin embargo, al momento de la visita, la hija de Mariana Nannis y el 'Pájaro' Caniggia nunca apareció.

Consultada por el programa Los Ángeles de la Mañana sobre el faltazo, la mediática respondió: "Yo aclaré hoy por Instagram, porque quieren hacer otro circo más. Ya van dos circos que arma la prensa. Yo no pude asistir porque tuve que cambiar de abogado, la causa fue mucho más larga, todo un tema larguísimo que tuvimos que aclarar con el abogado nuevo que no estaba al tanto del caso".

Según la joven, complicaciones en el proceso judicial en el que está enfrentada al periodista Pablo Layus le impidieron asistir al merendero, pero aseguró que irá en otra oportunidad. "A mí me importa el sueño. Pero no me parece bien que se juzgue que yo no pude ir al sueño cuando la mayoría de los participantes nunca van al sueño y les chupa un huevo todo. Entonces, a mí, como que me tienen tirar mierda… Y los demás ni tuvieron los huevos de ir a ver a un sueño. Yo, por lo menos, dije 'voy a ir a visitarlos'", cerró.

