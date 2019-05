Charlotte Caniggia desafía Instagram con imágenes al límite

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La hija de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis vive su vida de una manera muy intensa y, este año en particular, con mucho trabajo ya que la tiene como protagonista del reality Caniggia libre en MTV, con muy buen rating, y como una de las principales animadoras del Superbailando de ShowMacth.

Sin embargo, la mediática no descuida sus redes sociales y se mantiene muy activa en su cuenta de Instagram, donde tiene casi dos millones de seguidores. Quizás por ese motivo, Charlotte Caniggia desafía a la red con publicaciones de imágenes y videos jugados que genera la atención de sus fans.

RELACIONADAS Censuran a Charlotte Caniggia tras publicar fogoso video By Ignacio Quartino Censuran a Charlotte Caniggia tras publicar fogoso video Censuran a Charlotte Caniggia tras publicar fogoso video

Una de las imágenes que Instagram censuró hace unas semanas es un boomerang que la muestra acostada en una bañera en topless, con sus lolas cubiertas por dos pezoneras. Esa publicación fue eliminada, debido a que pudo ser considerado como inapropiado o un “contenido para adultos”. Sin embargo, Charlotte lo publicó de nuevo y la red, hasta ahora, la mantuvo. ¿Cambió de criterio?

En es posteo, Charlotte escribió: "Porque soy independiente, independiente. Sola me he busca'o lo mío, sin pretendiente'. No soy adicta al dinero, pero 'tá en mi mente”. Se trata de un fragmento de la canción titulada Independiente, de la cantante Natti Natasha.

Pero esa no fue la única provocación que Charlotte le hizo a la red social. De hecho, ya publicó una gran cantidad de imágenes sexys y después borró, como por ejemplo, las que hizo en una cama vistiendo un conjunto de encaje, tan solo unos días de haber sido denunciada por su ex novio, Lhoan, que difundió un impactante video en el que lo agrede en la vía pública a la salida de un local bailable en la ciudad de Buenos Aires.