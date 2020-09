Charlotte Caniggia confirmó que está distanciada con su hermano Alex

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luego de su debut, Charlotte Caniggia regresó al escenario del Cantando 2020. La heredera de Mariana Nannis eligió para esta ocasión una canción en inglés, un idioma en el que dice que se sienta mucho más cómoda, y contó que para vencer los nervios bebió tres o cuatro copas de champagne antes de salir a escena. "Es poco, en 2016 tomaba tres botellas en el 'Bailando por un sueño', reveló.

La participante también contó que le gustaría ser madre a los 35 y que espera que sus padres se amiguen y sean felices. "Me reduele su separación. Como hija, aunque tenga 27 años, me duele", contó, aunque se negó a develar si su madre está en el país.

Con respecto a su relación con Axel, su hermano pintor, explicó: "Estamos peleados, pero yo no soy rencorosa. Soy muy fácil de convencer, y más por mi familia... Muchos años que no hablo con mi hermano".

Luego, su compañero, Cristian Sergio, sorprendió a todos al expresar: "Quiero aclarar que no soy Maluma, pero estoy muy feliz de estar en frente de Nacha porque me parece una mujer muy interesante". De esta manera, el cantante se refirió a la confusión de la jurado, que durante su presentación anterior creyó que era el cantante colombiano, a quien él imita en algunos de sus shows.

Tras escucharlos cantar "That Don't Impress Me Much", de Shania Twain, Guevara (8) precisó: "Me siento muy honrada por el cumplido. Muy bien elegida la canción. Me gustó, lo hicieron bien. Hubo un pequeño problema con la letra al final. Charlotte cambiaste mucho desde su primera vez, fuiste más vos misma. Me gustó, fue muy agradable".



Karina "La Princesita" (5), agregó: "¡Me gusta la pareja! Te siento más cómoda cantando en inglés y me gustó que hayan puesto una parte de la letra en castellano para la gente que no entiende nada como yo. Y valoro, también, que Cristian se haya echado la culpa cuando la que se olvidó la letra fue Charlotte. Sos un gran compañero".

"Las canciones son las que marcan a los artistas. A veces, meterse en ciertos ritmos es difícil. Cada uno brilla en un estilo. En este caso, lo hicieron bien, fue agradable", sumó Oscar Mediavilla (6).



Por último, Moria Casán, dueña del voto secreto durante esta segunda ronda de género libre, expresó: "Se los ve más plantados. Charlotte, te tenés que calmar más, no tocarte tanto la ropa ni la peluca, y tenés que pararte más derecha, algo que te pasa desde que te agregaste lolas..."

"¡Ahora me saqué, Moria! Tenía 600 y me fui a 400. Después, me saqué de nuevo y ahora tengo 300. Ahora estoy bastante flaca, tratando de comer poquito, pero cualquier cosa me hago una lipo. Trato de no comer carbohidratos. No desayuno y después como una ensalada o una milanesa y nada más en todo el día. Mate no tomo porque me pone los dientes feos", contó Charlotte.

"Se te ve relajada con el inglés y tenés buena pronunciación, algo que no ocurre en general. El es un gran partenaire", cerró Casán.