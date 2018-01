Chano Charpentier contó por qué no ha vuelto a manejar

Chano Charpentier aclara que está muy bien de salud y listo para salir a tocar: el 23 se presentará en Mar del Plata y el 3 de mayo en el Luna Park de Buenos Aires. Recién regresado de unos días de vacaciones en Punta del Este, el músico otorgó una entrevista a La Nación, donde habló de su satisfacción por regresar a los escenarios.

También habló de sus días en Punta del Este junto a su amigo Alejandro Lembo, exfutbolista y gerente deportivo de Nacional.

-Se te nota motivado y movilizado. ¿Qué te gustaría lograr como solista?



-Yo quiero ser el más grande. Me preparé para ser el más grande de los solistas. No tengo ninguna familia, vine a quemar las naves absolutamente. Me limpié para eso, me meto un tubo de oxígeno todos los días para eso.



-¿Qué te pasó a fin de año, cuando te internaron en el Hospital Austral?



-Fue un incidente y yo me propuse cada vez que trasciende algo falso no salir a explicar ni a quejarme. Yo generé muchas cosas como para que se enciendan las alarmas cada vez que me pasa algo. Pero fue un episodio en el que no sucedió lo que trascendió. Mi doctora se equivocó, llamó a la ambulancia, pero ya está, ya pasó. No puedo salir a aclarar que no tuve un infarto, que no tuve un brote psicótico. ¡Estoy haciendo un videoclip! Estoy ensayando con la banda. No puedo salir todos los días a aclarar algo. Yo choqué en su momento, hice un pinball gigante y me hago cargo de eso.