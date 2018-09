Censuraron un show de Alfredo Casero en Córdoba

Alfredo Casero sigue adelante con su actitud frontal y sin filtros, y el entorno le responde. Ahora, el actor tenía previsto presentarse en noviembre en el Teatro Ciudad de las Artes, en Córdoba, con su espectáculo ¿De qué no se puede hablar?



Pero la sala, perteneciente a la Universidad Provincial, le canceló el show, argumentando que la cancelación está vinculada a supuestas "declaraciones antidemocráticas".

No es la primera vez que esto le sucede, ni mucho menos. Por tercera vez en menos de dos meses, Casero fue objeto de censura por su show. Tras lo ocurrido en Salta y Tucumán, el artista ahora no podrá presentarse en Córdoba, donde había firmado contrato.

El artista iba a presentarse el 17 de noviembre en la sala Juan Domingo Perón, pero la institución cordobesa optó por censurarlo. "La Universidad Provincial de Córdoba resuelve cancelar la función de la obra ¿De qué no se puede hablar?, protagonizada por el actor Alfredo Casero, que debía realizarse el próximo sábado 17 de noviembre.



"Esta decisión se funda en las declaraciones antidemocráticas de público conocimiento realizadas por el Sr. Casero, y en la consideración de que la sala Juan D. Perón de la Ciudad de las Artes es una sala perteneciente a una institución universitaria que asume un compromiso y reivindica la defensa de los derechos humanos y de la democracia", precisa el comunicado.

Antes el humorista había calificado como "una actitud fascista leninista" la censura de su obra en Tucumán y Salta, pero aún no se refirió a la suspensión de su show en Córdoba. Hasta el momento solo atinó a retuitear a un seguidor que se refería al tema: "Quienes viven diciendo que Macri es la dictadura, censuran a Casero, lo acusan por declaraciones antidemocráticas. Son tan soretes y básicos. Mi repudio".



Tras las primeras censuras a su espectáculo, Casero había dicho a Jorge Lanata: "Se pusieron directamente en frente para que no haga nada, eso es lo raro. Siempre hay alguno que trata de pararlo. Es innegable".

"Lo que más bronca me da no es el hecho de que no funcione una plaza teatral, sino que lo peor es que haya alguien que diga: 'Vos no vas a trabajar acá por lo que dijiste'. Eso es lo más raro: tener que pagar por lo que decís".



A mediados de agosto, el urticante cómico había estado en el programa de Alejandro Fantino, donde graficó la situación del país tras 12 años de kirchnerismo con una alegoría que se convirtió en viral. "A vos se te prendió fuego la casa. Tenés una familia; son 12. Se te prendió fuego la casa y hace frío afuera. Vienen los 12 y dicen: '¡Queremos flan! ¡Queremos flan, papá! ¡Flan! ¡Flan! ¡Flannnn!' '¡Hijo de puta, no nos da flan!'. No anda la heladera, está todo quemado y no anda la heladera…", dijo Casero.



La figura de Casero, actor que se ha presentado varias veces ante el público montevideano, ha sido objeto de indignación por parte de muchos uruguayos, principalmente por la sarta de declaraciones que ha hecho a lo largo de este año contra este país y sus instituciones.

Más allá del caso de Casero, los que también suspendieron funciones en esas provincias argentinas fueron los Midachi, pero por la poca venta de entradas. Sucedió días después de que Dady Brieva se refiriera al Gobierno con una frase desafortunada, asegurando que deseaba que Mauricio Macri se quedara hasta el final de su mandato y que a los argentinos les fuera "realmente mal", para que no volvieran a votarlo.

En esa ocasión, Casero se expresó de manera irónica en Twitter sobre la suspensión: "Qué cagada. Si querés te mando algunas direcciones de teatros que son para kirchneristas, no aflojes Dady".