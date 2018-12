Celeste Cid sobre su pasado y las adicciones: "No se lo deseo a nadie"

Fue la etapa más difícil de su vida, pero a pesar de eso, Celeste Cid no tiene problema de referirse al tema cuando se le pregunta. En una entrevista radial con Catalina Dlugi, la actriz habló de su pasado y el momento en que debió ser internada para tratar su adicción a las drogas. "Es algo que pasó hace 8 años más o menos. La verdad es que fue un momento muy triste, muy feo que no se lo deseo a nadie", reflexionó.

"Pasa mucho más de lo que uno percibe, en todas las familias siempre hay situaciones así. Me parece que lo lindo que puedo rescatar de eso es que algo se acomodó, pese al sufrimiento que fue ese momento", dijo mirando el lado positivo de su experiencia. "Encontré algo de, por supuesto, no querer estar nunca más en ese lugar. También hubo mucho trabajo interno porque

no deja de ser un problema de salud y una enfermedad que hay que atravesar".

Hoy en día, Celeste ya dejó esta etapa atrás y se concentra en sus hijos y su carrera. "Por suerte hoy no me despierto con el lema 'sólo por hoy'. Es muy loca la sensación porque es como si le hubiera pasado a otro. Ese proceso también fue muy reparador, porque a veces en las familias cada uno está en la suya y no sabe lo que pasa al otro, en ese sentido se reconstruyeron muchos vínculos".

Por último contó como decidió abordar el tema con sus hijos, sobre todo con el mayor que tenía cinco años al momento de la internación. "Cuando me sucedió lo que me sucedió, André era muy chiquitito. Yo respeté siempre el momento en el que él preguntara. Y con su papá, nuestra filosofía es hablar de todo y mostrar lugares y situaciones que lamentablemente han sucedido. Pero que gracias a Dios han pasado".

Esta no es la primera vez que Cid habla sobre su pasado. En el 2012 se refirió por primera vez a sus adicciones. "Sentí que tenía dos opciones: o deshacerme por completo de ese pasado enfermo que tenía y tratar de olvidarlo, o contar mi historia, no para evangelizar pero sí para ayudar a gente que estaba pasando por lo mismo", explicó en una entrevista.