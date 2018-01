Cecilia Roth reveló que fue víctima de un abuso sexual

ecilia Roth , quien volvió a hacer teatro en Buenos Aires con Entonces la noche en el Paseo La Plaza, había contado la semana pasada en Conversaciones con Mariana Arias que en Madrid había sufrido una violación. "No fue en el ámbito laboral (...) Me costó darme cuenta y es la primera vez que lo cuento (...) Fue claramente una violación, cuando una dice ´no´ es ´no´", dijo la actriz al ser consultada sobre si alguna vez sufrió acoso trabajando en el medio.



Este lunes, la actriz profundizó sobre el tema en el programa de radio Perros de la calle. Roth, quien no había hablado de su horrible experiencia en los medios hasta la entrevista con LA NACION, dijo: "A mí me violaron en Madrid. Fue una situación que me costó darme cuenta de que era una violación porque era una persona conocida mía. Era un periodista español (...) Esta situación estaba muy borrada en mi vida. Me había dejado mi novio, estaba fatal, él era más amigo de mi novio que mío. Me dijo ´Vení, charlemos´. Después, fuimos a su casa y ´no´ es ´no´. Pero parece que a veces puede ser ´sí, pero si tenés ganas´. Y terminé haciendo lo que no quería hacer, definitivamente".

La actriz dijo que luego de eso, nunca más lo vio. "Nunca más en mi vida me volvió a llamar - explicó-. Él sabía lo que estaba haciendo. Me di cuenta en el momento. Yo no quería. Estaba claro. Me dio tanta angustia que estaba guardado, hasta que lo empecé a contar y ahora lo puedo decir. Seguramente en otro momento no lo comentaba".



Roth dijo que ella misma bloqueó ese hecho: "No me acuerdo el nombre. Lo bloqueé totalmente. Era un periodista español pero no me acuerdo ni cómo era la cara de este tipo. Seguramente tenía miedo de que me digan que yo lo había provocado o que si yo no quería no pasaba. Ahora me siento con la obligación de contarlo".

Roth además apoyó los dichos de Rita Pauls, su compañera en Historia de un clan que hace unas semanas contó que en el rodaje de la tira Tristán la acosaba. "Lo que había que hacer era no dejarla sola con Tristán. Todo el mundo sabía que él se pasaba. Venía de la revista, que igual eso no justifica nada. Además, eso de 'Se quieren hacer famosos conmigo' no da (...) En las grabaciones todos lo sabíamos. Sabíamos cómo era la personalidad de este señor. No solamente en relación a esto. Era una persona que no había hecho nunca un trabajo de este tipo. Venía de un teatro, lo que que no lo justifica", dijo.

Desde Perros de la calle le preguntaron a Roth por qué no se tomó una medida más directa en el momento de conocerse las acciones del actor. "A Tristán en el capítulo 7 se lo mata. Desaparece -contestó-. Yo no me quiero hacer cargo de decir que fue por eso, pero Luis [Ortega, el director] iba escribiendo y en el capítulo 7.".