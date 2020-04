Cecilia Olivera contó cómo se tuvo que ajustar después de perder su principal ingreso

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A raíz de la crisis que se desató en los medios locales por el COVID-19, hubo varios programas que debieron darse de baja por razones presupuestales. Uno de ellos fue Tarde o Temprano en La tele, que estuvo al aire durante casi dos temporadas de lunes a viernes.

Cecilia Olivera estaba al frente de ese ciclo junto a Paula Echevarría y Camilia Cibils, con quienes aún conduce De taquito a la mañana, en radio Universal (lunes a viernes 10 hs). Sin embargo, la comunicadora reconoció que el abrupto final del ciclo televisivo la obligó a ajustarse.

Para colmo, el mismo día que terminó el magazine vespertino del 12, Cecilia terminó su suplencia en Desayunos informales, por lo que su presencia en la pantalla terminó abruptamente, al menos, hasta que los efectos económicos causados por la pandemia sean mitigados.

En una entrevista que mantuvo con los integrantes de Hacemos lo que podemos (Universal), Olivera reconoció que debió mudarse para evitar tener problemas económicos. "Pagaba alquiler y me mudé, no quería endeudarme", indicó.

Cecilia agregó que fue precavida ya que, una vez que le confirmaron que el ciclo televisivo no seguía llamó a la inmobiliaria y avisó: "Mirá, me voy el mes que viene".

Más allá de que la situación generada por el coronavirus la afectó, Olivera la entiende ya que es algo afecta muchos comunicadores. "Cincuenta personas del canal (12) fueron a seguro de paro", graficó.

Asimismo, la comunicadora dijo que el final de Tarde o Temprano no fue traumático, porque tiene claras las reglas de juego del medio. "Un programa un día está y otro no", sostuvo. También agregó que más allá del final guarda un gran recuerdo del magazine: "Disfruté a morir y me fui con el corazón lleno".

Para finalizar, Ceci contó distintas experiencias sobre lo que fue entrar a los medios de comunicación siendo mujer.

Mirá el video de la entrevista: