Cecilia Olivera confirmó su salida de "De taquito" y se suma al informativo de TNU

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Cecilia Olivera fue confirmada como la nueva conductora de la edición mediodia de Info TNU, el noticiero de Canal 5. La periodista ocupa el lugar que quedó vacante tras la salida de Georgina Mayo en medio de "ruidos" en la redacción del noticiero.

Olivera y el canal hicieron oficial la deicisón. La periodista anunció también su salida de De taquito, el programa radial que compartía con Paula Echevarría y Camila Cibils en Radio Universal.

"La vida me cruzó con dos mujeres hermosas que me regalaron una amistad sincera... me voy de De taquito y sé que las voy a extrañar mucho al aire, pero seguirán estos encuentros mágicos", escribió la periodista al compartir una foto con sus compañeras.

Gracias a todos los integrantes del equipo de prensa de @InfoTNU por el cariño con el que me han recibido! Prometo dar todo de mí como eslabón final de una cadena de enorme trabajo y dedicación diaria 🙌 pic.twitter.com/O2rrrh4G5U — Cecilia Olivera (@CeciliaOlivera6) January 18, 2021

Olivera ya era parte de TNU como integrante de Periodistas, el programa que estrenó en 2020 la pantalla estatal con la conducción de Jorge Traverso.