Cau Bornes rompió el silencio sobre su divorcio de Valeria Lynch

Tras 13 años de matrimonio, Valeria Lynch y Cau Bornes se separaron a mediados del año pasado entre rumores de infidelidad cruzados. Si bien su divorcio ya cuenta con sentencia firme, el cantante reclama ahora a la artista una suma por la división de bienes que ha abierto una nueva polémica, sobre la que el músico brasileño no se había pronunciado hasta el momento.

A través de un mensaje que publicó en su cuenta de Instagram, Bornes rompió el silencio para aclarar su postura, aunque matizó que su intención es mantener el compromiso legal asumido de no referirse públicamente al tema mientras dure el proceso.

Invitada al programa PH Podemos Hablar, Valeria Lynch reveló en la noche del sábado que la hija de la pareja, Tais, decidió por elección propia vivir con ella tras la separación. Sobre este punto, Cau aclaró: "Sigo viviendo en Buenos Aires. Diariamente estoy en contacto con mi amada hija Tais, que sabiamente se mantiene al margen de conflictos que no son suyos. Por la pandemia no he salido del país y no pude ver a mi madre en Brasil".

A continuación, el cantante hizo mención a su presente económico y profesional, además de referirse a su vida privada en el plano sentimental procurando despejar los rumores de posibles infidelidades pasadas. "Continúo trabajando en mi oficio de músico, que hago humildemente desde hace décadas y me permite estar pagando la universidad privada de mi hija. No me he vuelto a casar ni estoy ni he estado en pareja con nadie", remarcó.

Bornes también quiso desmentir las versiones que apuntaron en los últimos días a una posible petición por su parte de una cifra millonaria en la división de bienes, que incluiría un porcentaje de las escuelas de canto y algunas cuentas en el exterior. "Me encuentro en proceso judicial de partición de los bienes gananciales según establece la ley en la República Argentina para ambos cónyuges luego de mi matrimonio civil legal y religioso con la señora Valeria Lynch. Desconozco de dónde salieron las disparatadas cifras millonarias en dólares de las que se hablaron en algunos medios", manifestó.

Finalmente, el artista quiso dejar claro cuál será su postura a partir de ahora. "Habiendo convenido ambas partes en una mediación judicial que no deben trascender circunstancias privadas a los medios de prensa; yo, Cau Bornes, no efectúo declaraciones. Sepan disculpar que aún teniendo una vida siempre transparente de la que nada tengo que ocultar; estoy hoy respetando el compromiso legal asumido, respetando a mi hija, y también respetando a mi contraparte legal; siendo digno y guardando total silencio", concluyó.

Por su parte, Valeria Lynch, quien vive un gran momento sentimental en pareja con el músico Mariano Martínez, dio su versión el sábado sobre el conflicto legal que mantiene con su exmarido. "Creo que todo va a salir bien. Lo determinará la Justicia. No tengo ninguna relación con él, cero", dijo primero.



Tras ello, el conductor de PH, Andy Kusnetzoff, quiso saber si la rivalidad legal con su ex pareja se debe principalmente a cuestiones económicas. "¿Es por plata?", preguntó el periodista. "Obvio, cuando ocurre un conflicto de esta naturaleza, hay que tener dignidad. Hay que pensar un poco, mirar para atrás, ver quién es quién y qué dio cada uno en la relación. En mi caso, lo conocí más después de la separación. Igual yo venía sospechando desde hacía bastante de cosas turbias y feas en el medio", contó.