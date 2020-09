Catalina Ferrand se defendió de críticas tras nota en Sábado Show: "No paran de vomitar excremento"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Bajo el título ""Sabíamos que un ciclo de humor con mujeres iba a generar resistencias machistas", Sábado Show dedicó su portada de su última edición a Catalina Ferrand.

Algunos usuarios en redes sociales criticaron la frase de la conductora de la versión femenina de La culpa es de Colón y también cargaron contra el programa.

Ferrand decidió enfrentarlos en Twitter. "No paran d escribir y vomitar excremento! Si no comulgan, no piensan, no empatizan pa' q joden! juera! a ser felices con lo q hagan d sus vidas! cada cual con lo suyo y los suyos! Huelen a infelicidad. machismo", escribió la comunicadora.

Cata Ferrand: "Sabíamos que un ciclo de humor con mujeres iba a generar resistencias machistas" https://t.co/S5i6VY9SUf — EL PAÍS (@elpaisuy) September 5, 2020

El actor Robert Moré respaldó a Ferrand frente a los comentarios críticos y ella le respondió: "Que trabajo la "hedata" de este inframundo. Cansador el tema, es como el coliseo y se piensan que es el único indicador de una "verdad absoluta" que no existe".