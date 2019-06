Cata Ferrand frente a la pregunta más difícil en una entrevista en vivo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Cata Ferrand recibió una inesperada pregunta de su productor teatral Diego Sorondo al aire. Invitada en Agitando, la conductora fue sorprendida al aire con un video de su amigo en el que le lanzaba una compleja consigna: responder cuál programa y cuál obra de teatro elige entre todos los elencos que integró.

Cata no eludió el desafío y respondió la pregunta con la soltura que la caracteriza. Luego de lamentar lo difícil de la propuesta, reconoció que de quedarse con un solo programa, "no puedo no elegir Día Perfecto". La conductora optó por el recordado magazine de Teledoce porque fue en el que conoció a su marido Federico Buysan, "y gracias a su amor yo fui mamá".

En tren de confesiones, Cata reveló que "no sabía si en esta vida iba a transitar la maternidad hasta que conocí a Fede". Y añadió que en aquel programa "formamos un grupo excepcional en el que hicimos grandes amigos, y fue donde se consolidó mi unión a la televisión".

En cuando a su trayectoria teatral, Cata pidió disculpas por no elegir una obra de Sorondo y prefirió otra que realizó años atrás bajo dirección de Omar Varela: Estoy sola porque quiero. Cata optó por este espectáculo por el equipo que compartía con las actrices Vicky Rodríguez y Clara Berenbau. Al momento de recordar a esta última, Cata se emocionó. "La voy a llevar siempre en mi corazón, fue muy duro despedirla", expresó.

Actualmente Cata se encuentra protagonizando Copadas los jueves en Teatro Movie con producción de Sorondo. La acompaña un extenso elenco integrado por Andy Vila, Carmen Morán, Luciana González, Mariana García, Paula Echevarría, Valentina Barrios y Gustavo Bouzas.